Безработная москвичка обиделась и изрезала собутыльника

В столице безработная женщина изрезала ножом своего знакомого. Мужчину с колото-резаным ранением доставили в больницу, передает РЕН ТВ.

Как установила полиция, инцидент произошел во время застолья. Потерпевший вместе со знакомой распивал спиртные напитки. В какой-то момент высказывание мужчины обидело москвичку. Произошла ссора, в ходе которой женщина схватилась за нож.

Подозреваемую задержали. По факту инцидента возбудили уголовное дело. Примечательно, что пострадавший утверждает, что на него напал неизвестный.