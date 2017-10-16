Цыганский барон хотел скормить московского диджея львице

Московский диджей едва не стал кормом для домашней львицы. Мужчина поссорился с нанимателем.

Инцидент произошел в частном доме во время празднования дня рождения сына цыганского барона. Потерпевший приехал на мероприятие заработать денег – его пригласили в качестве звукорежиссера на праздничный вечер. Он отработал три с половиной часа, как и было обговорено. После этого хозяева попросили его задержаться, посулив щедрое вознаграждение.

Мужчина остался еще на два часа. От очередного предложения "остаться на подольше" он отказался – была уже глубокая ночь, а завтра ему нужно было выходить на свою обычную работу – звукорежиссером в телевизионную компанию. Он предложил музыкантам, которые использовали его оборудование, взять технику в аренду, а сам собирался уезжать, сообщает "Московский Комсомолец".

После этого у сына цыганского барона случилась вспышка гнева. По словам потерпевшего, именинник выбил у него из рук кружку с кофе и швырнул в голову стеклянную бутылку. Звукорежиссер спрятался в свою машину, его окружили возмущенные гости. Он утверждает, что слышал, как нападавшие кричали, что "разрубят его на куски и скормят львице". Хищник живет на участке цыганского барона и разгуливает по территории без намордника.

После этого толпа разъяренных гостей разбила трубами и палками стекло в его машине. "Я дал задний ход, когда увидел, что прямо мне в голову летит топор. Но вокруг машины был народ, поэтому я выскочил из салона, побежал вдоль забора, пытался его перелезть, весь изрезался. Вторая попытка была удачной – я выбежал на дорогу", – рассказывает потерпевший.

Ему удалось поймать машину и доехать до отделения полиции. На следующий день стражи правопорядка наведались в гости к цыганам. Они помогли потерпевшему вызволить разбитый автомобиль, ремонт которого обойдется в 250 тысяч рублей. Кроме того, мужчина заявил, что у него пропал ноутбук стоимостью 90 тысяч дорогое оборудование и те самые злополучные деньги, которые он заработал за ночь. Потерпевший требует наказать своих нанимателей, и написал заявление в полицию.

По версии цыганского барона, все было несколько по-другому. Якобы, мужчина напился на празднике и начала приставать к женщинам. После этого стал выяснять отношения из-за денег, которые ему должны заплатить, а в конце так вообще запрыгнул в машину и начал давить ни в чем неповинных гостей.