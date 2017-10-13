Полиция задержала спешившего в церковь голого киевлянина

В Киеве полицейские скрутили голого мужчину, который посреди ночи спешил в церковь. Видео задержания "религиозного эксгибициониста" попало в Сеть.

На горячую линию киевских правоохранителей поступило сообщение, что по улицам города расхаживает полностью обнаженный мужчина. Когда полиция приехала на вызов, она увидела голого молодого человека, который уверенной походкой шел по улице. Стражи порядка окликнули его, но тот лишь ускорил шаг. Когда они догнали мужчину и преградили ему проход, тот спросил: "Что такое?" Полицейские объяснили ему причину остановки: "Ты голый по улице идешь, что такое?"

После этого сотрудники правоохранительных органов поинтересовались у мужчины, куда он, собственно, направляется в таком виде. Тот ответил, что спешит в церковь. "Какая церковь, сейчас ночь!" – сказали полицейские и попытались усадить обнаженного мужчину в машину. Однако киевлянин отказался подчинятся требованиям стражей закона. Его с трудом скрутили двое правоохранителей.

Отчаянно сопротивлявшегося мужчину удалось повалить. На него начали надевать наручники. В этот момент проходивший мимо пешеход крикнул: "Вы его еще обыщите". Полицейские на секунду остановились в явной задумчивости, однако продолжили застегивать наручники. Задержанного доставили в местный отдел полиции для выяснения обстоятельств и установления личности.

Напомним, недавно похожий случай произошел в Кемерово. Там сотрудники МВД задержали угонщика. Примечательно, что в момент кражи машины на мужчине были одни трусы. Стражам порядка он заявил: на преступление его толкнул Всевышний. Сибиряк был в состоянии алкогольного опьянения.