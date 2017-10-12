Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле

Полицейские Кемерово задержали угонщика. Примечательно, что в момент кражи машины на мужчине были одни трусы. Стражам порядка он заявил: на преступление его толкнул Всевышний.

Как сообщили в областном главке МВД, мужчина лечился в больнице, куда попал с травмой головы. В состоянии алкогольного опьянения пациент самовольно покинул медучреждение, не дождавшись окончания реабилитации.

Увидев во дворе припаркованный ВАЗ-2114 с ключом в замке зажигания, он сел в него и, протаранив ворота, уехал. После этого злоумышленник направился в кафе, совершенно не смущаясь, что на нем нет одежды. Там его и задержала полиция. Объясняя мотивы своего нелепого поведения, сибиряк заявил, что его попросил подвезти Всевышний.

Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование преступления продолжается.

Ранее сообщалось, что в Самаре полиция задержала священника, подозреваемого в угоне четырех автомобилей. Они были припаркованы на территории храма, где он служил.

Заявление в полицию о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104 поступило от их владельца в конце мая этого года. Мужчина сообщил, что с 9 мая машины стояли на площадке у храма на Революционной улице в Самаре. Он попросил 57-летнего священника присмотреть за машинами, после чего тот их угнал.