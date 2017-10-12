Голый сибиряк подвез Всевышнего на угнанном автомобиле
Как сообщили в областном главке МВД, мужчина лечился в больнице, куда попал с травмой головы. В состоянии алкогольного опьянения пациент самовольно покинул медучреждение, не дождавшись окончания реабилитации.
Увидев во дворе припаркованный ВАЗ-2114 с ключом в замке зажигания, он сел в него и, протаранив ворота, уехал. После этого злоумышленник направился в кафе, совершенно не смущаясь, что на нем нет одежды. Там его и задержала полиция. Объясняя мотивы своего нелепого поведения, сибиряк заявил, что его попросил подвезти Всевышний.
Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. Расследование преступления продолжается.
Ранее сообщалось, что в Самаре полиция задержала священника, подозреваемого в угоне четырех автомобилей. Они были припаркованы на территории храма, где он служил.
Заявление в полицию о пропаже автомобилей ВАЗ-21124 и ВАЗ-21101 и двух ВАЗ-21104 поступило от их владельца в конце мая этого года. Мужчина сообщил, что с 9 мая машины стояли на площадке у храма на Революционной улице в Самаре. Он попросил 57-летнего священника присмотреть за машинами, после чего тот их угнал.
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