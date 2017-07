Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты

ФБР задержало 25-летнего Александра Хайдена Спербера в городе Форт Лаудердэйл, после того как тот ограбил банк и на радостях побежал голым по улицам. Как впоследствии выяснили агенты, мужчина не был вооружен.

Сперберу удалось напугать банковских клерков выставленным перед собой указательным пальцем. Этого оказалось достаточно, чтобы кассир сложила в сумку почти пять тысяч долларов и отдала грабителю. При этом она незаметно опустила туда пакет с краской, который разорвался, как только налетчик попытался пересчитать деньги. Спербер сбросил всю одежду и пустился наутек, кидая удивленным прохожим запачканные купюры, сообщает издание The Sun Sentinel.

После задержания налетчик пояснил, что на самом деле не собирался брать банк. Таким образом он хотел начать карьеру комедийного актера.

Turns out naked man running down Las Olas is suspected bank robber. Dye pack reportedly exploded that's why money's red & why he got naked pic.twitter.com/ns6pFXFwwV