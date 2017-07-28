Свадьба внука Пугачевой Интервью Главные события Москвы Эксклюзив Дом-2

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Происшествия

Голого грабителя с воображаемым пистолетом лишили мечты

Фото: dni.ru
Во Флориде арестован налетчик, который после ограбления банка устроил "голый" забег по улицам. При этом он разбрасывал украденные деньги прохожим.
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ФБР задержало 25-летнего Александра Хайдена Спербера в городе Форт Лаудердэйл, после того как тот ограбил банк и на радостях побежал голым по улицам. Как впоследствии выяснили агенты, мужчина не был вооружен.

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Сперберу удалось напугать банковских клерков выставленным перед собой указательным пальцем. Этого оказалось достаточно, чтобы кассир сложила в сумку почти пять тысяч долларов и отдала грабителю. При этом она незаметно опустила туда пакет с краской, который разорвался, как только налетчик попытался пересчитать деньги. Спербер сбросил всю одежду и пустился наутек, кидая удивленным прохожим запачканные купюры, сообщает издание The Sun Sentinel. 

После задержания налетчик пояснил, что на самом деле не собирался брать банк. Таким образом он хотел начать карьеру комедийного актера. 

Неудавшемуся комику предъявлено обвинение в ограблении. Его судьбу решит суд.

Автор: Алексей Минин28 июля 2017, 10:15
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