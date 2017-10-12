Известного адвоката застрелили в центре Афин

В центре Афин прямо возле собственного офиса был расстрелян известный в Греции адвокат Михалис Зафиропулос, передает "Московский комсомолец". Мужчина скончался на месте преступления. Он занимался финансовыми преступлениями и был сыном бывшего депутата от консервативной партии "Новая демократия". Премьер-министр страны Алексис Ципрас уже потребовал от полиции незамедлительно установить все обстоятельства убийства.

