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Гороскоп
Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года

Гороскоп на неделю с 2 по 8 ноября 2020 года

Фото: Дни.ру
Лилия Любимова

Лилия Любимова блогер

 Астролог, который помогает правильно формировать свое будущее. За ее спиной 15-летний стаж успешного консультирования, основанная в 2015 году школа астрологии и книга "Астрология. Основы. Как заручиться поддержкой звезд" Помимо преподавания и консультирования, Лилия ведет рубрику гороскоп на канале ТВЦ-Настроение, а так же свой авторский блог в "Инстаграме".
Период "великого и ужасного" ретроградного Меркурия наконец завершается. Астролог Лилия Любимова рассказала, чего представителям знаков зодиака ждать в начале ноября.
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Лед тронулся, и это уже окончательно! Звезды долго держали нас в подвешенном состоянии, заставляя топтаться на месте и томиться в ожидании, и вот наконец мы на пороге перемен. 4 ноября (даже жалко, что этот день нерабочий!), когда Солнце займет королевский градус Скорпиона, а Меркурий перестанет быть ретроградным, можно и нужно устремляться в будущее и делать решительные шаги, чтобы не упустить попутный ветер.

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Люди будут полны сил и новых идей, готовы к встречам, переговорам, контактам – вообще к любому общению. Постарайтесь поймать это настроение и встроиться в поток удачи, демонстрируя открытость, дружелюбность, готовность учиться и меняться в соответствии с требованиями нашего необычного времени.

Начиная с пятницы возможно возвращение проблем и ситуаций, которые мы уже проходили в начале года. Только теперь это будет происходить быстрее, и покажется более привычным. Это может быть и возврат к удаленной работе, дистанционной учебе, и новые формы деятельности на основе опыта, полученного тогда.

Выходные же, особенно воскресенье, могут запомниться как очень светлые и приятные дни. Благодаря синергии Солнца и Нептуна мы все будем немного сентиментальными и чувствительными. Кроме того, обострятся интуиция и эмпатия.

Поэтому воскресенье будет прекрасным днем для того чтобы слушать своё сердце, молиться, медитировать, заниматься благотворительностью, делать добрые дела, посещать пожилых родственников или заниматься своей семьёй. Несите в мир свет и добро – и вы получите в ответ ровно то же самое.

Овен

Венера продолжает атаковать Хирон в вашем знаке, а к концу недели и Марс. В чем это может выражаться? В претензиях, которые вам предъявляют; в невозможности договориться; в неудачных покупках и досадных ошибках. Держитесь, это последняя неделя дискомфорта, скоро эта полоса закончится!

Телец

Для Тельцов неделя будет плавным продолжением предыдущих событий: вы будете завершать процессы, начатые в октябре. Будет сложно, но интересно. И только ближе к выходным начнет ощущаться свежий ветер перемен. Правда, свой взгляд на это и свои планы придется отстаивать в непростых переговорах с близкими.

Близнецы

Ваш день – вторник! Запомните это и обязательно постарайтесь воспользоваться шансами этого прекрасного дня: покупайте и продавайте, ведите переговоры, устраивайте свидания, налаживайте отношения. К концу недели все стихнет, и вы сможете отдохнуть, перевести свои чувства и мысли в порядок.

Рак

Самым сложным днём для Раков станет пятница, когда Луна в вашем знаке будет противостоять мощному скоплению планет в Козероге. Однако поддержка Солнца поможет преодолеть все препятствия. Вы узнаете что-то новое о себе, своих отношениях, умении выходить из непростых ситуаций.

Лев

Львам придут в голову совершенно новые идеи и способы достижения целей – их стоит записать или запомнить! В целом неделя пройдет в активном общении, разговорах и переписках. В выходные возможны мелкие конфликты и недопонимание с близкими, будьте терпимее, включите свою гибкость.

Дева

Долгожданные перемены в финансовой сфере! Многие Девы после 4 ноября смогут найти новую работу, получить долгожданные документы, сдать экзамены или продать свою рукопись издателю. Но есть одно условие: успеха достигнут те, кто сможет адаптироваться, а не тосковать по прежним временам.

Весы

Венера и Меркурий в вашем знаке всю неделю будут устраивать мелкие локальные войны, и вам важно не распылять энергию на глупости вроде споров об абстрактных вещах. Уделяйте внимание близким и соблюдайте дистанцию с дальними – это будет лучшим решением на этой неделе.

Скорпион

Понедельник и вторник Скорпионы проведут в ауре предыдущей недели, зализывая раны на сердце или потирая руки, радуясь победам на любовном фронте. Но начиная со среды жизнь поставит перед вами новые задачи – в основном они будут связаны с творчеством, детьми, досугом или физической активностью.

Стрелец

Проблемы друзей или взаимоотношений с ними будут волновать Стрельцов. Ведь вы не из тех, кто запросто может прожить без социальной жизни – вам важно иметь прочные связи с другими людьми. Вкладывайте в это энергию, но не переусердствуйте – свои дела тоже не стоит запускать!

Козерог

Очень скоро наступит переломный момент в жизни Козерогов, занятых карьерой или бизнесом. Поэтому расслабляться не стоит даже в тех случаях, когда никаких событий не происходит. Проследите за своими мыслями, новыми знаниями, планами, которые крутите в голове – настолько все это помогает, или наоборот мешает?

Водолей

Водолеям, которым иногда приходится слышать упреки в том, что они витают в облаках, на этой неделе представится возможность отыграться. Кто-то действительно поймает удачу в делах, а кто-то найдет единомышленников, с которыми будет на одной волне. В любом случае оставайтесь собой.

Рыбы

Для Рыб звезды приготовили большой подарок – великолепный дружественный аспект Нептуна с Солнцем в конце недели. Но приятные события могут начаться и раньше. Они будут касаться, скорее всего, тонких энергий и выражаться в хорошем настроении, творческом потенциале, отлично работающей интуиции.

Автор: 1 ноября 2020, 05:57 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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