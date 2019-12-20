Совет на выходные 21-22 января 2019 года

"Ни в коем случае не обращайтесь за советом к другим людям, если это как-то касается вашей внешности. Увы, но прической, которую вам подобрал парикмахер "на свой вкус" вы вряд ли останетесь довольны, – предупреждает синхролог Наталья Ковалева. – Кроме того, не слишком благоприятно в эти дни в целом обращаться в любые организации, предоставляющие посреднические услуги, как то банки, юридические конторы и нотариусы. Лучше перенести свой визит на какой-то другой день. Если же это невозможно, то морально подготовьтесь к тому, что может сработать так называемый "человеческий фактор".
Также в этот день нежелательно и самому выступать в роли посредника. Если вас пытаются втянуть в какую-то историю, где вам уготовлена именно такая роль, в ваших же интересах будет отказаться, так как для вас участие "в проекте" чревато неблагоприятными последствиями или просто неприятным опытом.
Популярные темы форума
Читаю отзывы на взрослых сайтах и не понимаю мужчин.
Алина Загитова уходит из фигурного катания.
Отморозок, я тебя ХОЧУ!!!
Мама одевается как подросток
Первый раз в Москве на НГ
Тётке шо не стесняеца быть проституткой.
Покойница, это ты здесь воду мутишь про работу бабкой?
Сейчас сказка "Морозка ,типаж Настеньки не модно"не модно
СЕКС ВАШИХ РОДИТЕЛЕЙ
Покойная, ты ли это в невеста ходишь?