Совет на выходные 21-22 января 2019 года

В эти выходные важно помнить, что решать какие-то мало-мальски важные проблемы нужно не привлекая к ним третьих лиц в качестве арбитров, посредников или просто советчиков. Подобное вмешательство может только ухудшить и запутать ситуацию.

"Ни в коем случае не обращайтесь за советом к другим людям, если это как-то касается вашей внешности. Увы, но прической, которую вам подобрал парикмахер "на свой вкус" вы вряд ли останетесь довольны, – предупреждает синхролог Наталья Ковалева. – Кроме того, не слишком благоприятно в эти дни в целом обращаться в любые организации, предоставляющие посреднические услуги, как то банки, юридические конторы и нотариусы. Лучше перенести свой визит на какой-то другой день. Если же это невозможно, то морально подготовьтесь к тому, что может сработать так называемый "человеческий фактор".

Также в этот день нежелательно и самому выступать в роли посредника. Если вас пытаются втянуть в какую-то историю, где вам уготовлена именно такая роль, в ваших же интересах будет отказаться, так как для вас участие "в проекте" чревато неблагоприятными последствиями или просто неприятным опытом.