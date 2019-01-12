"Все лопнет": Шаляпин и Цымбалюк-Романовская не смогут завести детей

В конце прошлого года бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская и певец Прохор Шаляпин сообщили, что скоро собираются стать родителями. Знаменитости не собираются откладывать деторождение в долгий ящик и уже во всю стараются.

К слову, потомственная ведунья Саона скептически относится к заявлению знаменитостей. Таролог уверена, что Виталина и Прохор только изображают большую любовь.

"Давайте не будем никого смешить. Ну какие могут быть дети, у человека, который любит себя больше жизни, да и женщины ему совершенно не интересны в данный момент его жизни. Цымбалюк подруга по пиар-кампании и не более того. Да в это верят массы, ну никто не озадачивал себя простой мыслью – когда-то кто-то видел Прохора, хоть одной женщиной нормальной, не фриком и не из медийного пространства. Все это выглядит чрезвычайно смешно. Одна пиариться за счет бывшего мужа, другой, потому что можно с кем-то походить на съемки и получить какие-то подарки от различных кампаний за посты в Instagram. Разве такая пара может завести детей. Совершенно исключено. Если только СМИ не подхватят историю с очередной беременность, потом абортом и трагическим расставанием. Это все скоро лопнет как мыльный пузырь. Все держится на взаимовыгодном сотрудничестве и деньгах", – рассудила ворожея.

Саона заметила, что карты Таро многое говорят об этой одиозной парочке. "Он ведет себя как Шут, такая карта и падает ему. С другой стороны, если все это приносит ему деньги, будем считать, что он отличный сотрудник. Выполняет четкие задачи и посылы, которые ему ставит некий координатор всей этой звездной шумихи. По картам в ближайшее время я вообще не вижу деторождения ни у него, ни у Виталины", – резюмировала Саона