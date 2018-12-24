"Приступать немедленно": Цымбалюк-Романовскую и Шаляпина отправили делать детей

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна и ее новый избранник вновь стали гостями программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" телеканала "Россия 1". Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин готовятся стать родителями.

Свои отношения 39-летняя пианистка и 35-летний певец уже не скрывают. Они еще не вступили в законный брак и не живут вместе, но уже задумываются об общих детях. Цымбалюк-Романовская и Шаляпин планируют обзавестись наследником уже в следующем году.

В передаче Прохор и Виталина решили рассказать, что начали проходить медицинское обследование. Цымбалюк-Романовской провели УЗИ половых органов, груди и другие процедуры. Гинеколог Татьяна Подольская сделала вывод, что у пианистки со здоровьем все хорошо и она готова к материнству. При этом врач подчеркнула, что Виталине не стоит затягивать с детьми.

По словам Подольской, беременность у Цымбалюк-Романовской должна наступить естественным путем. Пианистке противопоказана процедура ЭКО и всяческие стимуляции гормонами из-за семейного анамнеза. Дело в том, что мать знаменитости Лидия Ивановна больна раком. "В случае Виталины к зачатию ребенка нужно приступать немедленно из-за соответствующего гормонального статуса", – отметила Подольская.

Прохор Шаляпин тоже проверил, может ли он стать отцом. Врач сообщил, что у певца есть все шансы. "Виталине ведь почти 40 лет, да и я не так молод. И если у малыша возникнут отклонения в развитии, беременность мы прервем. И не надо меня осуждать", – заявил Шаляпин.

Многих в студии возмутило, что Виталина и Прохор не живут вместе. Но Цымбалюк-Романовскую это не смущает. Она уверена в новом избраннике. "Я не боюсь перспективы стать матерью-одиночкой, потому что этого не случится", – заявила Цымбалюк-Романовская.