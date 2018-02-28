Любовный гороскоп на март 2018 года

Первый месяц весны обещает стать удачным в плане отношений. Гороскоп на месяц для всех знаков зодиака составил астролог из Центра прогнозирования и психологии "АструС" Михаил Чистяков.



ОВЕН

У семейных Овнов больших изменений в марте не предвидится. Время спокойное. Если же вы одиноки и хотите найти себе пару, приступать к поискам можно после первой декады марта. Результат будет напрямую зависеть от ваших собственных усилий – не сидите без дела, и вы познакомитесь с действительно интересным человеком. А ваше природное обаяние в этом очень поможет.

ТЕЛЕЦ

Типичные Тельцы вряд ли будут много внимания уделять отношениям в этом месяце. В семейных парах сейчас все зависит больше от ваших партнеров, чем от вас. Единственная опасность – новый бурный роман, который какое-то время будет тайным. Если вы состоите в браке и не хотите рушить семью, будьте осмотрительнее – чувства возникнут внезапно. Если же вы еще одиноки, март не самый лучший месяц для поиска партнера.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, как известно, знак достаточно общительный, а потому у них большое количество друзей и знакомых. Если вы хотите найти себе вторую половину в этом месяце, обратить внимание стоит на ваших единомышленников. Если вы уже состоите в паре и хотите как-то изменить статус ваших отношений, придется подождать решительных шагов от вашего любимого человека.

РАК

Одинокие представители знака, которые хотят найти спутника жизни, смогут завести бурный роман на работе во второй декаде месяца. Сколько он продлится, неизвестно, но скучно точно не будет. Семейные Раки могут расслабиться и полностью довериться своим партнерам – уже во второй половине месяца именно они будут принимать необходимые решения, касающиеся отношений.

ЛЕВ

Первая половина марта для будет удачна в плане отношений, но только если вы будете самостоятельно проявлять инициативу, а не пускать все на самотек. Это касается, как замужних (или женатых) представителей знака, так и одиноких. Новые интересные знакомства вы сможете завести за пределами вашего родного дома. Так что на отдыхе в другой стране или городе не зевайте – кто знает, во что в будущем может перерасти обычный курортный роман.

ДЕВА

Изменить свой статус одинокие Девы смогут во второй половине марта – главное, не сидеть в четырех стенах и прикладывать необходимые усилия. Первая декада марта благоприятна для тех, кто хочет перейти в отношениях на новый уровень, например, зарегистрировать их или просто начать жить вместе. Остальная часть месяца может быть не слишком радужной. Возможны скандалы на почве ревности – постарайтесь решить все мирным путем, поговорите об этом с партнером.

ВЕСЫ

Март – благоприятное время для личной жизни Весов, особенно после первой декады. Если в отношениях с партнером были ранее какие-то проблемы, сейчас есть возможность наладить их и вернуть гармонию. Если вы не хотите заводить новые романтические связи, но не против с кем-то познакомиться для приятного общения, март также подойдет для этого, а точнее, его середина. Зато в конце месяца возможно возвращение старых связей.

СКОРПИОН

В первую неделю марта у Скорпионов продолжается приятный период в любовных отношениях, поэтому именно это время наиболее удачно для поиска партнера, если есть такая необходимость. Романтические связи в течение месяца могут появиться у вас на рабочем месте, главное, следите, чтобы это не повредило рабочему процессу. Это же касается и семейных Скорпионов: если нет желания портить уже существующие отношения, не задерживайтесь после трудового дня – вас ждут дома.

СТРЕЛЕЦ

Наиболее успешное время в личной жизни будет сейчас именно у Стрельцов. Уже после первой недели марта наступает благоприятный период – удача будет сопутствовать и в любовных приключениях, и в творчестве, и в развлечениях. Если вы хотите что-то поменять в существующих отношениях или просто завести новые, не бойтесь действовать. Сейчас ваша энергия и инициатива пойдут только на пользу. Дерзайте!

КОЗЕРОГ

Те Козероги, которые уже создали собственную семью, в первом весеннем месяце смогут улучшить погоду в доме, помириться с родственниками, если ранее были какие-то разногласия и конфликты. В остальном март пройдет достаточно незаметно с точки зрения личной жизни. Одинокие представители знака, скорее всего, так и останутся одинокими в этот период, хотя это и не сильно их расстроит – сейчас есть дела и поважнее.

ВОДОЛЕЙ

Настоящие Водолеи любят все новое, свежее, современное. Социальные сети и сайты знакомств уже прочно вошли в нашу жизнь, и все-таки, как способ найти вторую половинку, это достаточно оригинально. А ведь именно в интернете вы можете познакомиться с кем-то для дальнейших романтических отношений. Водолеям, у которых пара уже есть, можно посоветовать побольше общаться друг с другом.

РЫБЫ

Наиболее удачна будет для типичных Рыб первая декада месяца, однако и остальная часть марта может порадовать результатами в любовном плане. Сейчас вы особенно привлекательны для противоположного пола, а значит, у вас есть все шансы найти своего спутника жизни или гармонизировать уже существующие отношения. Кстати, познакомиться с потенциальным партнером можно в местах, где помогают стать красивее, например, в спортзале или салоне красоты.