Совет на выходные, 19-20 августа

Очень многие вещи в жизни мы делаем так, как будто мы поезд, который поставили на рельсы, и теперь он может двигаться только по ним. Однако в отличие от поезда, наши "рельсы" – иллюзорные. Почти реальными их делают наши многократные повторения, наши мысли и убеждения, неумение, а порой и нежелание делать что-то осознанно.

В эти выходные крайне необходимо перевести действия и решения из автоматического режима на ручное управление, советует синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Подойдите к любым мало-мальски важным вопросам с любопытством исследователя. Например, каждые выходные вы традиционно отправляетесь на дачу. Задайте себе вопрос: а вы точно хотите это делать в этот раз? Если ответ "да", и вам там действительно хорошо, то все отлично, продолжайте. Если же есть сомнения, то отнеситесь к ним серьезно, обдумайте и решите, не стоит ли вам прервать эту рутину хотя бы из любопытства.

Действовать по шаблону можно не только в какой-то деятельности. Увы, но шаблоны и автопилот преследует нас повсюду. Мы можем, например, отказываться от какого-то предложения, не обдумав его всерьез, а исходя из того, что это слишком сложно или опасно, или просто слишком необычно и ново, а мы привыкли этого пугаться. Хотя бы в этот уик-энд скажите "стоп" таким автоматическим реакциям. Просто не сочтите за труд обдумать поступившее предложение максимально открыто и непредвзято, и вам откроются новые перспективы, а жизнь заиграет новыми красками.

Особенно важно будет избавиться от шаблонных реакций и поведения во взаимодействии со своими партнерами (по жизни или по бизнесу). Кому-то это поможет избежать ссоры или проблем, а кому-то просто сделает жизнь интереснее и ярче.

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