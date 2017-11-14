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Гороскоп

Почему Сташевский прозябает в забвении

Влад Сташевский. Фото: GLOBAL LOOK press/Olga Loskutova
Большая проблема многих наших звезд – это неумение работать в команде, в частности с продюсером. Как оказалось, кумир 90-х Влад Сташевский не поет не потому, что не хочет этого делать. Он прозябает в забвении попросту из-за отсутствия профессионалов шоу-бизнеса рядом.
прочитано 1418 раз

"Звезда Влада загорелась исключительно благодаря продюсеру. Как только поддержки в его лице не стало, карьера Сташевского пошла на убыль. Он абсолютно несамостоятельный артист, который не способен не только технически организовать процесс, но и попросту не может мотивировать себя. Сделать так, чтобы пение приносило деньги и доход, он не в состоянии. Карьера развалилась, и все осталось в прошлом", – рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова

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Что касается его нынешней жизни, то у бывшего артиста все достаточно неплохо. "С ним по жизни идет человек (жена Ирина), который может простить Владу многое. Картинка такая: рядом с умной женщиной находится шаловливый молодой человек, и она смотрит на него, любит и умиляется. Хотя, надо сказать, по-крупному он и не безобразничает, зато мелочи Владу с удовольствием прощаются", – сказала таролог.

Карты показывают, что жить они будут долго и счастливо. "Быт налажен, а сам певец является приятным человеком с легким характером. Рядом с таким мужчиной находиться очень легко. Бизнес у него есть, стабильный доход идет, – сказала Абравитова. – А вообще Сташевский по жизни попадает к нужным людям, в нужное время. То он на ладошке у Айзеншписа, то попал в руки женщины, которая дает гармонию. То же и в его бизнесе. В общем, глобально Владу можно даже позавидовать. Жизнь его несет по волнам достаточно легко и беспроблемно". 

14 ноября 2017, 21:39

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