Совет на выходные, 14-15 октября

В ближайшие дни отличной идеей будет отказаться от жесткого планирования. Лучше следовать своим спонтанным желаниям и настроениям.

"Если что-то вылезает за рамки продуманного заранее расписания, не пытайтесь все срочно восстановить и вернуть назад, хотя тенденция к такому поведению наверняка будет прослеживаться у многих. Гораздо лучше, эффективнее, да и просто приятнее будет держать нос по ветру и хватать интересные предложения, которые могут прийти, или прислушиваться к тому, чего именно вам хочется прямо сейчас", – советует читателям Dni.Ru синхролог-консультант Наталья Ковалева.

Сорвалась встреча с друзьями? Подумайте, чем бы вы хотели заняться в освободившееся время. Может быть, просто побыть наедине самим с собой? Вполне возможно, стоит просто немного подождать, и вам поступит какое-то интересное предложение. Главное – не зацикливайтесь на уже построенных планах. В отдельных случаях их вполне можно и даже нужно отменить, если вам будет предложен неожиданный вариант времяпровождения, которое вызывает у вас эмоциональный отклик.

"Убеждение, что раз планы построены, то их надо придерживаться, а нечто неожиданное, хоть и вызывающее живой интерес, надо встроить в расписание на "как-нибудь потом", в эти дни может только навредить. Отправьте его на свалку, позвольте себе спонтанность", – добавила эксперт.

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