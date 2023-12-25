Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса

Впереди новогодние корпоративы и семейные праздники. Иногда бывает такое, что похудение требуется очень срочно. Как уменьшить вес при помощи обычных приправ.

Перед началом экстремального похудения важно помнить, что формируется огромный риск для здоровья. если же эта опасность не останавливает, то следует использовать для снижения веса только натуральные ингредиенты. При жесткой диете организм испытывает недостаток калорий, что приводит к желанию что-нибудь съесть, сообщает "Пятый канал".

На каждой кухне есть специи, способные не только уменьшить чувство голода, но и быстрее избавиться от ненужных килограммов.

Куркума

Входящий в ее состав куркумин обладает уникальным свойством. Он увеличивает скорость обмена веществ в организме. Благодаря этому жир, который скопился в бочках и животе, быстрее перерабатывается. куркуму рекомендуется добавлять в овощные блюда, соусы и запеканки . Не стоит употреблять в пищу эту приправу тем, у кого в анамнезе есть заболевания ЖКТ.

Корица

Помогает уменьшать тягу к сладкому. Стабилизирует уровень глюкозы в крови. Способствует очищению организма от токсинов. рекомендуется использовать не перемолотую приправу, а коричные палочки. Добавлять можно как в готовые блюда, так и в напитки.

Мята

Благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Снижает аппетит и помогает исключить расстройство ЖКТ. Мяту можно добавлять и в еду, и в напитки как на этапе приготовления, так и в готовые блюда перед подачей. Не рекомендуется людям с гипотонией в анамнезе, а также с варикозом.