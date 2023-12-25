Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса

Волочкова поразила новым образом Тесты Орбакайте показала сына Игры Сонник

Топ новостей недели

Суд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробностиСуд отказал детям Градского в увеличении доли наследства: подробности Стало известно, где похоронят Сергея ПенкинаСтало известно, где похоронят Сергея Пенкина Выезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую странуВыезжают после праздников: Пугачева решила перевезти семью в новую страну Жена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалидеЖена Костомарова выложила детям правду об отце-инвалиде

Лента новостей

Понедельник 25 декабря

04:05Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса 03:33Мечтала лечь под нож хирурга: 43-летняя Наталья Бочкарева раскрыла секрет красоты 02:52Три полезных свойства свежего свекольного сока 02:21Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов 20:40Гороскоп на 2024 год для всех знаков зодиака 18:53Николай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве 17:40Филипп Киркоров назвал Романа Костомарова настоящим героем 16:55Настя Ивлеева извинилась за нашумевшую вечеринку в центре Москвы 15:51Чехова рассказала, что ее карьере в кино помешали Брежнева и Ходченкова 06:10Лазарев похвастался шикарной новогодней елкой вместе с детьми 02:15Анна Семенович потрясла наливной грудью на видео 21:58Игорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 21:33Что надеть на корпоратив: пять идей для вечеринки с коллегами 20:20Стриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 18:08Орбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 16:30Восьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 13:19Раскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру 10:07Новогодние и рождественские фильмы для всей семьи: что посмотреть на выходных 18:01Как у принца: раскрыта стоимость роскошного гроба Дмитрия "Пухляша" Красилова 17:45Жених уехал: Волочкова сделала заявление о сорвавшейся свадьбе 17:02Регламент прощания с "Пухляшом" Красиловым изменили после звонка с Первого канала 16:05Прилучный честно рассказал о допущенной с женой ошибке 14:26Певица Слава высмеяла устроивших разврат на вечеринке Ивлеевой звезд 12:51Хочет родить третьего: Подольская готова стать многодетной мамой 10:42Больше не Айгуль: 14-летняя Пересильд обескуражила дерзким образом 10:19Искусственная или настоящая: какая новогодняя елка безопаснее для дома 09:53Начнут действовать с 1 января: россиян предупредили о новых штрафах 09:19Профилактика и внимание: как не подхватить инфекцию перед Новым годом 08:43Топ-5 опасных новогодних детских подарков 08:11Мне так не везет: Сергей Зверев пожаловался на любовников 07:49Моя боль: Маша Распутина о психических заболеваниях и отсталости своих дочерей 07:02Настоящая ли икра? Три способа распознать подделку 06:20Новогодний стол для диабетиков: четыре главных правила 04:45Туриченко из "Иванушек" раскрыл свои планы на Новый год 03:10Топ-4 способа экономии при перелете в праздничные дни 02:38Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим 02:06Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром 16:47Утяшева и Воля без стеснения продемонстрировали страсть на публике 16:02Бузова откровенно рассказала о своей тяжелой женской доле 13:54Киркоров, Лолита и другие устроили разврат на тусовке: наряды звезд повергли в шок 11:43Утрата для Орбакайте и Преснякова: ушел из жизни классик отечественной эстрады 07:53Праздник в тишине: регионы могут остаться без новогодней пиротехники 07:30Названо безопасное количество сахара для школьников 06:56Золотые яйца: цены на любимый продукт вновь поползли вверх 05:28Где похоронят Пухляша: родственники Красилова решили вопрос кардинально 04:40Причина известна: Анатолий Цой упал в обморок на съемках 03:49Категорически запрещено: кому нельзя есть селедку 03:08Газлайтер, абъюзер или нормальный мужчина? Супруг Глюкозы определил место женщин 02:26Три правила питания: как не допустить развития диабета 02:02Так организм реагирует на зиму: пять сезонных изменений
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса

Если надо быстро похудеть: три приправы для потери веса
66

Впереди новогодние корпоративы и семейные праздники. Иногда бывает такое, что похудение требуется очень срочно. Как уменьшить вес при помощи обычных приправ.

Перед началом экстремального похудения важно помнить, что формируется огромный риск для здоровья. если же эта опасность не останавливает, то следует использовать для снижения веса только натуральные ингредиенты. При жесткой диете организм испытывает недостаток калорий, что приводит к желанию что-нибудь съесть, сообщает "Пятый канал".

На каждой кухне есть специи, способные не только уменьшить чувство голода, но и быстрее избавиться от ненужных килограммов.

Куркума

Входящий в ее состав куркумин обладает уникальным свойством. Он увеличивает скорость обмена веществ в организме. Благодаря этому жир, который скопился в бочках и животе, быстрее перерабатывается. куркуму рекомендуется добавлять в овощные блюда, соусы и запеканки . Не стоит употреблять в пищу эту приправу тем, у кого в анамнезе есть заболевания ЖКТ.

Корица

Помогает уменьшать тягу к сладкому. Стабилизирует уровень глюкозы в крови. Способствует очищению организма от токсинов. рекомендуется использовать не перемолотую приправу, а коричные палочки. Добавлять можно как в готовые блюда, так и в напитки.

Мята

Благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Снижает аппетит и помогает исключить расстройство ЖКТ. Мяту можно добавлять и в еду, и в напитки как на этапе приготовления, так и в готовые блюда перед подачей. Не рекомендуется людям с гипотонией в анамнезе, а также с варикозом.

25 декабря 2023, 04:05
Овощи и приправы. Фото: © Andrey Turusov\Russian Look/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

По теме

Звезды стоят в очереди на самую востребованную этой зимой процедуру

Хорошее настроение и здоровье: четыре причины начать бегать зимой

Три полезных свойства свежего свекольного сока

Три полезных свойства свежего свекольного сока
Овощ, оказывается, богат витаминами и микроэлементами. Рассказываем, когда и кому рекомендовано пить сок свеклы. Свежие овощи невероятно полезны.

Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов

Раскрыт простой секрет профилактики инфарктов и инсультов
Заболевания сердечно-сосудистой системы находятся на лидирующих позициях среди причин, по которым люди не доживают до старости. Для профилактики возникновения болезней важно правильно питаться. Для профилактики развития серьезных патологий в сердечно-сосудистой сфере важно продуманно подходить к составлению ежедневного рациона.

Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим

Эти два продукта разрушат камни в почках и не дадут образоваться другим
Ученые еще раз напоминают о важности правильного питания. Грамотно составленное меню поможет избежать огромных проблем со здоровьем, в том числе и с почками. Камни в почках не заметить сложно из-за большого числа неприятных симптомов.

Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром

Выбросите будильник: раскрыт секрет идеального пробуждения утром
Ученые пришли к выводу, согласно которому громкий звук будильника по утрам может провоцировать плохое настроение. Рассказываем, каким должно быть начало нового дня. Резкий и громкий сигнал будильника не только раздражает, но и крайне негативно действует на организм человека.

Названо безопасное количество сахара для школьников

Названо безопасное количество сахара для школьников
Новогодние праздники часто ассоциируются с вкусными подарками. Врачи рассказали, сколько можно есть ребенку конфет, чтобы не навредить здоровью. Детский организм очень восприимчив к большому количеству сахара.

Выбор читателей

23/12СбтИгорь Крутой отметил свою причастность к сериалу "Слово пацана" 23/12СбтРаскрывшая любовь Муцениеце и солист "Иванушек" поцеловались на камеру 23/12СбтСтриженова символично оставляет сцену: Ну вот и все 23/12СбтВосьмилетняя дочь Николаева поразила мать своим пением: Волшебно 23/12СбтОрбакайте исполняет наказ матери: вот почему она такая 24/12ВскНиколай Басков был вынужден закрыть свою киностудию в Москве