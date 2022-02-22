Почему после коронавируса чувствуется запах гари – объяснил врач

Врач Иван Лесков рассказал, каким образом коронавирус сегодня воздействует на человеческий организм. Зачастую ковид влияет на эпителии слизистой оболочки носа. Они поражаются, в результате чего обоняние либо теряется, либо искажается.
Порой переболевшие ощущают острый запах гари и массу других неприятных ароматов. Специалист сообщил URA.RU, что таким образом восстанавливается поддерживающий эпителий. В среднем процесс занимает полгода.
Также медик уточнил, что скверный запах может преследовать человека из-за нарушения сосудов. Чтобы выяснить причину в конкретном случае, следует обратиться к отоларингологу. Если же ситуация с искажением запахов затягивается, по словам эксперта, может помочь невролог. Коронавирус сегодня может вызывать расстройства нервной системы.