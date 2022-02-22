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Коронавирус

Почему после коронавируса чувствуется запах гари – объяснил врач

Коронавирус сегодня доставляет людям немало хлопот. Многих, кто справился с COVID-19, преследуют неприятные запахи. Отоларинголог объяснил причину этого обстоятельства.
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Врач Иван Лесков рассказал, каким образом коронавирус сегодня воздействует на человеческий организм. Зачастую ковид влияет на эпителии слизистой оболочки носа. Они поражаются, в результате чего обоняние либо теряется, либо искажается.

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Порой переболевшие ощущают острый запах гари и массу других неприятных ароматов. Специалист сообщил URA.RU, что таким образом восстанавливается поддерживающий эпителий. В среднем процесс занимает полгода.

Также медик уточнил, что скверный запах может преследовать человека из-за нарушения сосудов. Чтобы выяснить причину в конкретном случае, следует обратиться к отоларингологу. Если же ситуация с искажением запахов затягивается, по словам эксперта, может помочь невролог. Коронавирус сегодня может вызывать расстройства нервной системы.


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22 февраля 2022, 07:02 Источник: URA.RU ✓ Надежный источник

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