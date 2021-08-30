В России за сутки выявили 18 325 новых случаев коронавируса

Согласно официальным данным, за минувшие сутки у 18 325 человек в России выявили ковид. За этот же срок выздороветь успели 14 180 пациентов. Летальных случаев насчитали 792, пишет RT.
Больше всего новых случаев было зарегистрировано в Москве. Специалисты насчитали в столице 1424 новых пациентов с ковидом. С заметным отставанием на второй строчке антирейтинга по уровню заражения расположилась Московская область, где насчитали 858 заболевших. Третье место осталось за Санкт-Петербургом, власти которого внесли в официальную статистику данные о 549 новых случаев коронавируса, сообщает "Общественная служба новостей".
Таким образом, число официально зарегистрированных случаев коронавируса за все время наблюдения в России к 30 августа составляет 6 901 152. При этом число выздоровевших пациентов достигает отметки в 6 162 430. Специалисты сообщают о 182 429 летальных исходах.
Напомним, специалисты продолжают настаивать на необходимости проведения активной кампании по вакцинации. Это позволит поразить сразу две важные цели.Во-первых, сильно снизит темпы распространения болезни, что позволит обществу как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Во-вторых, каждый человек таким образом обезопасит себя от тяжелых последствий ковида.
Ранее стало известно, что в России скоро появятся шестая вакцина от коронавируса COVID-19. Её разрабатывают в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России. В настоящее время препарат проходит доклинические испытания, передаёт Ura.ru.
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