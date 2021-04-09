В России за сутки выявили более 9 тысяч новых случаев заражения COVID-19

Коронавирус в России пока не отступил. За минувший день в стране подтвердили более 9 тысяч новых случаев.

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за сутки диагноз поставили 9 150 жителям 83 регионов страны. Выздоровели 9 622 россияна. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 402 пациента.

Тройка регионов с наибольшим числом больных осталась прежней. Лидером стала Москва (2 421 новый случай). За ней идут Санкт-Петербург (703 новых случая) и Московская область (594 новых случая).

Меньше всего заразившихся COVID-19 обнаружили в Магаданской области (2 новых случая), Еврейской автономной области (2 новых случая) и Республике Тыва (2 новых случая).

Таким образом, общее количество россиян, подхвативших коронавирус, сегодня составляет 4,6 миллиона. Победили инфекцию 4,2 миллиона граждан. За весь период пандемии в стране зафиксировали 102 247 летальных исходов.

В январе этого года во всех регионах России началась масштабная вакцинация. Гражданам сейчас доступны три препарата на выбор – "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Недавно Минздрав приступил к регистрации вакцины "Спутник Лайт".

23 марта российский президент Владимир Путин сделал прививку от ковида. В Кремле сообщили, что после процедуры глава страны чувствовал себя хорошо, побочных симптомов у него не проявилось.