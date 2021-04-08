Число заболевших COVID-19 в России выросло на 8,6 тысячи

За прошедшие сутки количество россиян, подхвативших COVID-19, выросло на 8 672. Около 13% новых случаев не имели клинических проявлений заболевания. Вылечились 9 558 граждан, скончались 365 пациентов.
Больше всего новых случаев подтвердили в Москве. По данным оперативного штаба, прирост в столице составил 2 024. В больницы доставили 893 инфицированных. Выздоровели 1 746 человек, умерли 55 пациентов.
В первую пятерку регионов по наибольшему числу заражений также попали Санкт-Петербург (695 новых больных), Московская область (567 больных), Нижегородская область (243 больных) и Ростовская область (239 больных).
Новые случаи обнаружили в 83 регионах страны. Меньше всего инфицированных – в Республиках Алтай и Ингушетия (по 8 заражений), Магаданской области (3 заражения), Еврейской автономной области и Республике Тыва (по 2 заражения).
Таким образом, за весь период пандемии в России диагноз поставили 4,6 миллиона граждан. Выздоровели и покинули больницы 4,2 миллиона человек, умерли от осложнений 101,8 тысячи пациентов.
Во всех регионах страны идет вакцинация от ковида. Россиянам на выбор доступны три препарата – "Спутник V", "КовиВак" и "ЭпиВакКорона". Недавно стало известно о том, что Минздрав приступил к регистрации еще одной вакцины – "Спутник Лайт".
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
Постоянно ем