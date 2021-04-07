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7 апреля
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Коронавирус
Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи

Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи

Ситуация с коронавирусом в России по-прежнему непростая. За прошедший день подтвердили более 8 тысяч случаев.
прочитано 135 раз

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в стране выявили 8 294 заразившихся. Около 12% из них не имеют ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровели 9 445 человек, скончались 374 пациента.

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Новые случаи обнаружили в 84 регионах России. Лидирующие позиции по числу заражений в очередной раз заняли Москва (1 585 больных), Санкт-Петербург (705 больных) и Московская область (570 больных).

Материал дополняется.










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Фото: Konstantin Kokoshkin/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 11:18 Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник

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