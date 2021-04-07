Суточный прирост заразившихся COVID-19 россиян составил 8,2 тысячи

В оперативном штабе по борьбе с COVID-19 сообщили, что за минувшие сутки в стране выявили 8 294 заразившихся. Около 12% из них не имеют ярко выраженных симптомов. Полностью выздоровели 9 445 человек, скончались 374 пациента.
Новые случаи обнаружили в 84 регионах России. Лидирующие позиции по числу заражений в очередной раз заняли Москва (1 585 больных), Санкт-Петербург (705 больных) и Московская область (570 больных).
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