В России за сутки выявили менее 10 тысяч зараженных коронавирусом

Опасную инфекцию обнаружили у 9 445 россиян в 84 регионах страны. Почти 11% из новых случаев не имеют клинических проявлений заболевания. Количество вылечившихся граждан выросло на 9 931. За сутки скончались 336 пациентов.
Больше всего новых случаев обнаружили в Москве – 1 066. Далее идет Санкт-Петербург с 941 инфицированным. За ним следует Московская область, где диагноз поставили 523 местным жителям.
В первую десятку регионов также попали Нижегородская (373 случая), Ростовская (262 случая), Воронежская (260 случаев), Самарская (260 случаев), Иркутская (204 случая), Саратовская (175 случаев) и Свердловская (156 случаев) области.
Всего коронавирусом в России заразились 4,34 миллиона граждан. Полностью выздоровели и покинули больницы 3,93 миллиона человек. С начала пандемии в стране было зафиксировано 89 809 летальных исходов.
Власти регионов уже начали снимать ограничения по COVID-19. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил об отмене обязательного домашнего режима для пожилых и лиц, страдающих от хронических болезней, а также разблокировке соцкарт.
По прогнозам специалистов, весной продолжится спад заболеваемости в стране, а летом суточный прирост инфицированных приблизится к минимуму. Однако осенью коронавирус может обрушиться на Россию с новой силой.
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