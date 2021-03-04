В России за сутки выявили 11,3 тысячи новых случаев COVID-19

В оперативном штабе по мониторингу эпидситуации рассказали, что у 12,4% из новых заразившихся нет каких-либо симптомов. Полностью выздоровели 16 123 человека, скончались 475 пациентов.
Новые случаи обнаружили в 85 регионах. На первом месте по количеству больных вновь оказалась Москва. За минувший день в столице выявили 2 150 заразившихся. В больницы попали 775 горожан. Вылечился 2 421 человек, умер 51 пациент.
Вторую строчку занял Санкт-Петербург, где диагноз поставили 986 жителям. На третьем месте расположилась Московская область с 693 инфицированными. Далее идут Нижегородская (385 случаев) и Воронежская (283 случая) области.
С начала пандемии коронавирусом в России заразились 4,29 миллиона человек. Выздоровели и покинули медучреждения 3,86 миллиона граждан. За весь период было зафиксировано 87,8 тысячи летальных исходов.
Ранее иммунолог Владимир Болибок рассказал, как будет развиваться ситуация с COVID-19 в течение года. По его словам, весной и летом ожидается спад заболеваемости, а осенью может произойти новая вспышка инфекции.
С 18 января во всех регионах России началась масштабная вакцинация. Граждане могут привиться от COVID-19 одним из двумя препаратов на выбор – "Спутником V" или "ЭпиВакКороной".
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