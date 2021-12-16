Московским школам рекомендовали уйти на зимние каникулы раньше срока

Московский департамент образования и науки рекомендовал столичным школам уйти на новогодние каникулы в период с 27 декабря 2021-го до 9 января 2022-го. Данное решение предложено вынести на повестку заседаний управляющих советов. Решение каждоое учебное заведение примет самостоятельно.
Как сообщает RT, рекомендация департамента направлена на то, чтобы укрепить тенденцию по снижению заболеваемости. Для начальных классов с 27 по 30 декабря будут предусмотрены дежурные группы. Отмечается, что рекомендация направлена исключительно на школы, детские сады и колледжи продолжат работать в обычном режиме.