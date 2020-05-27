Эпидемиолог: Коронавирус в России "уйдет в спячку" в середине июня

Ситуацию с коронавирусом в России эксперт назвал "в целом неплохой", и она продолжает улучшаться. По мнению Филатова, COVID-19 будет активно распространяться первые две недели июня, после чего вирус "впадет в спячку", найти его будет трудно.
Эпидемиолог сомневается, что после Москвы пик распространения коронавируса наступит в регионах. Благоприятной средой для капельных инфекций является большая скученность населения, а такой плотности, как в столице, в России нет, пояснил Филатов.
Эксперт назвал коронавирус "пустяковым", ведь бессимптомно его переносят 40% зараженных. Ситуацию с COVID-19 Филатов считает раздутой, искусственно подогретой СМИ.
"Посмотрите на другие: грипп 2009 года, его назвали пандемическим, но там 14% летальность, не 0,92%", – сказал бывший главный санитарный врач Москвы в эфире радиостанции "Комсомольская правда".
Напомним, что коронавирусом в России на 27 мая заразились свыше 370 тысяч человек, вылечились более 142 тысяч. За последние сутки инфекция обнаружена у 8 338 человек.
Мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным 27 мая объявил о новом этапе отмены карантина в Москве. Со следующей недели откроются магазины непродовольственных товаров и службы быта. Горожане смогут гулять три раза в неделю по определенным дням.
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