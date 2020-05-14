Обнаружен новый странный симптом коронавируса

В процессе лечения у двух пациентов появилась отрицательная динамика в виде "острого живота" и повышения температуры. После лапароскопии у них нашли в брюшной полости жидкость, передает RT.
"Можно предполагать новый вариант COVID-19, протекающий с клинической картиной серозного перитонита", – приводит сообщение экспертов ФМБА РИА ФАН. Вместе с тем специалисты отметили, что такое воспаление может возникать вследствие системного ответа на вирусную инфекцию.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, чем сезонная аллергия отличается от симптомов при заражении коронавирусом в России. В первом случае нет повышения температуры, выраженной слабости, утомляемости, болей в мышцах и кашля.
Не так давно сообщалось о другом проявлении коронавируса. У многих пациентов больницы в Коммунарке наблюдаются высыпания на руках и животе.
Как писали "Дни.ру", 12 мая в нашей стране был отменен единый период нерабочих дней из-за коронавируса в России – регионы возвращаются к нормальной жизни. Вместе с тем во многих субъектах из-за COVID-19 ввели обязательное ношение масок и перчаток в общественных местах.
Популярные темы форума
хочу в Америку
Сестер Хачатурян могут отпустить? Убийство или самооборона?
без подарка на свадьбу
Хамелиона
COVID-19
"врач" из америки
Форум
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Кто заразил Пескова коронавирусом? Не грозит ли это Владимиру Путину?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?