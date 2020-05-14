"По военному типу": озвучены сроки вакцинации россиян от коронавируса

Мир с нетерпением ждет изобретения вакцины от коронавируса. Активно работают над спасительным лекарством и российские ученые. По некоторым данным, отечественная вакцина может быть готова в середине лета. Академик РАН Сергей Колесников рассказал о сроках изобретения препарата и его распространении.



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