"Очень волнуюсь": дочь откровенно об инфицированном Дмитрии Пескове

Стало известно о том, что Дмитрия Пескова сразил коронавирус. На эту тему высказалась его старшая дочь Елизавета.

Для начала Елизавета уточнила, что виделась с отцом в последний раз десять дней назад. Родственники живут раздельно. Лиза пояснила, что они встречались на улице, сохраняя все меры предосторожности, введенные в связи с пандемией коронавируса. "Созваниваюсь с ним по несколько раз в день", – сообщила Елизавета, однако рассказывать о состоянии отца она отказалась.

При этом Пескова призналась, что беспокоится за родителя. "Я, естественно, очень волнуюсь. Надеюсь, умников, которые не верят в коронавирус, уже не осталось, и все осознали серьезность ситуации", – заявила Елизавета. При этом сама дочь Дмитрия Пескова, по ее словам, чувствует себя хорошо и "абсолютно здорова".

Между тем стало известно, что с коронавирусом слегла и жена пресс-секретаря, прославленная фигуристка Татьяна Навка. Супругов отвезли в одну из столичных клиник. Причем, по словам самой спортсменки, она куда лучше переносит болезнь, чем ее муж.

Отметим, что об инфицировании сообщил сам Дмитрий Песков. Это далеко не первый случай заражения коронавирусом человека из ближайшего окружения президента России. Ранее о своем диагнозе во время совещания в онлайн-режиме сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Напомним, с 12 мая в России начали поэтапно снимать ограничения в связи с пандемией коронавируса. Со вторника в стране стали функционировать многие предприятия. Однако полностью самоизоляция не завершена. Например, в Москве ее продлили до конца мая

