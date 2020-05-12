Россия вышла на второе место в мире по числу зараженных коронавирусом

Коронавирусом в России за последние сутки заразились почти 11 тысяч человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с эпидемией. Наша страна вышла на второе место в мире по числу заболевших COVID-19.

прочитано 152 раза За истекшие сутки коронавирус в России подтвержден у 10 899 человек. Умерли 107, вылечились 3 711 пациентов. Общее число заболевших COVID-19 в нашей стране превысило 230 тысяч.

ПО ТЕМЕ Отмена карантина: как Россия выходит из режима всеобщей изоляции Коронавирус: последние новости на сегодня, 12 мая 2020 года Сюжеты Коронавирус в России Сергей Семенович Собянин мэр Москвы Наибольшее количество зараженных коронавирусом за последние сутки зафиксировано в Москве – 5392 человека. В Подмосковье выявлено 1063 заболевших, в Нижегородской области и Санкт-Петербурге – 354 и 339 соответственно. По числу заболевших коронавирусом Россия вышла на второе место, обогнав Испанию с 227 тысячами зараженных. Однако за время действия ограничительных мер удалось создать запас прочности системы здравоохранения, поэтому президент Владимир Путин объявил об окончании единого периода нерабочих дней с 12 мая. Ограничительные меры останутся для группы риска – людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Срок и порядок действий по отмене карантина из-за коронавируса в России будет определяться региональными властями, подчеркнул глава государства. По его словам, постепенная отмена ограничительных мер будет происходить при соблюдении правил безопасности. Роста числа заболевших коронавирусом в России бояться не стоит, отметил ранее на совещании с президентом мэр Москвы Сергей Собянин. За последние несколько недель количество тестов выросло в три раза – это позволило выявить заболевание на ранних стадиях, рассказал он. При этом третью неделю подряд в столице снижается число случаев госпитализации. Напомним, что коронавирусом в мире заразились свыше четырех миллионов человек, выздоровели почти полтора миллиона. В США COVID-19 заболели более 1,3 миллиона граждан.