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Коронавирус

Отмена карантина: как Россия выходит из режима всеобщей изоляции

Отмена карантина в России, новости, коронавирус. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Президент Владимир Путин в своем обращении к гражданам объявил об окончании с 12 мая единого периода нерабочих дней. Регионы приступили к ослаблению введенных из-за коронавируса ограничительных мер. Как происходит отмена карантина в России?
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Объявленный Владимиром Путиным в конце марта всеобщий режим нерабочих дней продлился более шести недель. Это позволило затормозить распространение эпидемии коронавируса в России, подчеркнул президент. По его словам, за это время готовность отечественной системы здравоохранения существенно повысилась.

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Отмена карантина в России будет происходить в несколько этапов, следует из плана действия, подготовленного Роспотребнадзором. На первом этапе будут разрешены прогулки, занятия спортом на свежем воздухе и работа небольших магазинов, затем этот перечень расширяется в зависимости от улучшения эпидемиологической ситуации.

Ряд регионов объявили о начале отмены карантина. Так, с 12 мая режим всеобщей изоляции перестает действовать в Мурманской области. Пропуска и пояснительные записки для выхода из дома уходят в прошлое. Исключение сделано для группы риска – людей с хроническими заболеваниями и старше 65 лет. Вместе с тем становится обязательным ношение масок в магазинах, аптеках, такси и общественном транспорте.

На первом этапе отмены карантина разрешена работа стадионов, спортплощадок и спортивных комплексов, торговых объектов площадью не более 50 квадратных метров. Торговые центры, бары и кафе пока будут закрыты.

Отмена карантина начинается и в Оренбургской области. Возобновляется работа предприятий, кроме торговых центров, заведений общепита. Для работающих магазинов введено ограничение – не более 50 человек на 200 квадратных метров.

Кроме того, жители области могут свободно гулять по улице, заниматься спортом. Вместе с тем на первых этапах отмены карантина обязательно соблюдение социальной дистанции и использование защитных средств.

Режим всеобщей изоляции начинают ослаблять и в Татарстане. С 12 мая в республике больше не действуют цифровые пропуска. На первом этапе отмены карантина в регионе к работе вернутся учреждения сферы услуг, магазины одежды, обуви и бытовой техники с отдельным входом и площадью не более 400 квадратных метров, а также салоны красоты, спа и автосалоны.

Несмотря на начало отмены карантина, запрет на массовые мероприятия сохраняется. Также пока не будут работать крупные торгово-развлекательные центры, кинотеатры, бассейны и рынки. Кафе и рестораны продолжат работать в режиме доставки и на вынос.

В Новосибирской области с 12 мая разрешены прогулки на улице без посещения детских площадок, а также занятия спортом на свежем воздухе. О начале отмены карантина сообщил глава региона Андрей Травников.

В Башкирии также ослабили некоторые запреты, введенные ранее из-за коронавируса в России. На первом этапе отмены карантина жителям республики разрешили свободное передвижение, посещение парков и скверов. Места массового скопления людей пока останутся закрытыми. Кроме того, усиливается масочный режим.

Напомним, что коронавирусом в России заразились более 220 тысяч человек. Увеличение числа заболевших связано со значительным увеличением числа проведенных тестов.

Автор: 12 мая 2020, 07:45

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