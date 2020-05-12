"Как игра в карты": доктор Мясников сделал неожиданное заявление о коронавирусе

Медик констатировал тот факт, что кто-то постоянно контактирует с заболевшими, но при этом остается здоровым, а кто-то живет почти изолированно и все равно заболевает. У некоторых симптомы проявляются только кашлем, а кто-то лежит пластом. "Кто-то и вовсе не заметил инфекции, а кто-то умер", – цитирует Мясникова РИА ФАН.
Обратил он внимание и на географические особенности распространения пандемии коронавируса в мире. По словам телеведущего, страны бывшего СССР инфекция щадит. В США "пылают" центр и север, а "штат пенсионеров" Флорида относительно благополучна. Доктор Мясников указал, что после детального изучения статистики по коронавирусу в мире создается впечатление, будто люди не знают чего-то очень важного, что могло бы объяснить "поведение" уханьской заразы.
Медик отметил, что разгадать эту тайну надо как можно скорее, поскольку на кону стоят сотни тысяч жизней, сообщает "Экспресс газета". При этом непонятно, в чем принцип "поведения" вируса. "Генетика? Микробиом? Что? Как игра в карты: кому-то сдали одни козыри, у кого-то совсем не в масть", – задался вопросами телеведущий.
Ситуация с распространением коронавируса в мире остается тяжелой. Россия вошла в тройку стран-лидеров по общему числу инфицированных.
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