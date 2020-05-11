Печальные цифры: сколько зараженных коронавирусом выздоровели после ИВЛ

У каждого пациента заболевание коронавирусом COVID-19 протекает по-разному. Если у некоторых симптомы инфекции не проявляются вовсе, то в тяжелых случаях зараженных подключают к аппарату искусственной вентиляции легких.

Необходимость ИВЛ возникает, когда иммунная система человека начинает "проигрывать" вирусу и больному становится слишком тяжело дышать самостоятельно. Чаще всего такая ситуация наблюдается среди людей старшего возраста.

Однако даже современные технологии часто оказываются бессильными в борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые привел на своей странице в "Фейсбук" главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, после подключения к аппарату выживает лишь малая доля пациентов.

Проценко отметил, что среди "тяжелых" пациентов в его больнице поправились лишь 17 из 125 человек. Таким образом, доля выживших составила 13,6%. Доктор обратил внимание, что чаще всего в ИВЛ нуждаются мужчины в возрасте около 64 лет. Они составляют 60% от общего числа подключенных к аппаратам. При этом максимальный возраст таких пациентов – 94 года, а минимальный – 27 лет.

Денис Проценко добавил, что 30% подключенных к ИВЛ поступили в больницу в срочном порядке, их сразу же доставили в реанимацию. 21% были переведены из других клиник Москвы и Подмосковья.



