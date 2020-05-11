Печальные цифры: сколько зараженных коронавирусом выздоровели после ИВЛ

Необходимость ИВЛ возникает, когда иммунная система человека начинает "проигрывать" вирусу и больному становится слишком тяжело дышать самостоятельно. Чаще всего такая ситуация наблюдается среди людей старшего возраста.
Однако даже современные технологии часто оказываются бессильными в борьбе с коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, которые привел на своей странице в "Фейсбук" главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко. По его словам, после подключения к аппарату выживает лишь малая доля пациентов.
Проценко отметил, что среди "тяжелых" пациентов в его больнице поправились лишь 17 из 125 человек. Таким образом, доля выживших составила 13,6%. Доктор обратил внимание, что чаще всего в ИВЛ нуждаются мужчины в возрасте около 64 лет. Они составляют 60% от общего числа подключенных к аппаратам. При этом максимальный возраст таких пациентов – 94 года, а минимальный – 27 лет.
Денис Проценко добавил, что 30% подключенных к ИВЛ поступили в больницу в срочном порядке, их сразу же доставили в реанимацию. 21% были переведены из других клиник Москвы и Подмосковья.
Популярные темы форума
Худые или в форме?
Началась депрессия
Нас хотят чипировать
Наташа Королева снова уходит к Игорю Николаеву?
А вот эта чукча Екатерины Диденко, у которой муж погиб, посему до сих пор не на передовой и не лечит людей от коронавируса? Она же знатный фармацевт с дипломом отличницы или опять врёт и не краснеет?
Чиво Яна Рутковская такая скандальная дива по любой мелочи выражает недовольство в письменной форме ? Может надо быть проще?
Хотят прикрыть магазины с алкоголем
Вас когда нибудь били?
без подарка на свадьбу
Ролевые игры