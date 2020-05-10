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В Петербурге серьезно ужесточили и продлили карантин: все подробности

Эту пассажирку могли бы оштрафовать после ужесточения карантина: маску она надела, а перчатки - нет. Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Власти Санкт-Петербурга приняли серьезное решение о режиме самоизоляции в городе. Жителям Северной столицы объявили, что их ждет продление карантина и масочный режим.
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Постановление Правительства Санкт-Петербурга было опубликовано на сайте городской администрации. Местные власти были вынужден предпринять жесткие меры в связи с низким уровнем самоизоляции. По данным "Яндекса", во время майских праздников он упал в среднем до 2,1 балла: это означает, что на улицах очень много людей.

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Низкая дисциплина местных жителей привела к резкому ухудшению эпидемиологической ситуации в городе. В Северной столице регистрируют все больше и больше случаев заболевания коронавирусом. Например, 8 мая было выявлено 425 заболевших, при этом выписались из больниц в этот день только 65 человек.

Власти были вынуждены пойти на крайние меры. В администрации Санкт-Петербурга объявили – произойдет продление карантина и будет введен масочный режим.

До какого числа карантин в Санкт-Петербурге

Режим самоизоляции в Северной столице должен был окончиться после майских праздников. Такой срок был объявлен президентом России Владимиром Путиным во время обращения к народу в конце апреля. Он заявил, что после местные власти сами должны определять сроки перехода региона к привычной жизни.

Новое постановление четко отвечает на вопрос, до какого числа карантин в Санкт-Петербурге – его продлили до 31 мая. Этот срок наверняка увеличится: если остановить распространение коронавируса не удастся, снимут его режим самоизоляции еще нескоро.

Масочный режим в Санкт-Петербурге

Тем же постановлением городские власти объявили об обязательном ношении масок и перчаток. Граждан обязали использовать средства индивидуальной защиты во всех общественных местах:

  • во всех магазинах и аптеках,
  • в автобусах, троллейбусах, метро, такси и другом общественном транспорте
  • а также при любом выходе на улицу.

Масочный режим в Санкт-Петербурге вводится с 12 мая. Сколько он будет действовать, сказать сложно. Скорее всего, маски и перчатки будут обязательны для ношения даже после того, как в области снимут карантин.

Ознакомиться с постановлением правительства Санкт-Петербурга о масочном режиме и продлении карантина можно на сайте городской администрации.

Напомним, что распространение коронавируса в России остановить пока не удалось. В последнее время количество зараженных каждый день увеличивается примерно на 10 тысяч. Наша страна еще в апреле вошла в топ-10 по числу заболевших COVID-19.

Автор: 10 мая 2020, 09:55 Источник: Правительство Санкт-Петербурга ✓ Надежный источник
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