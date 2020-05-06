"Топтаться на месте бессмысленно": Путин об отмене карантина

"И вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте тоже бессмысленно. Нужно двигаться постепенно вперед", – дал Владимир Путин напутствие главам регионов.
Он подчеркнул, что, несмотря на то, что принятие решений об отмене карантина в разных субъектах страны зависит от региональных глав, координация этого процесса со стороны правительства России. Владимир Путин напомнил, что значительные полномочия были выделены регионам для эффективной борьбы с коронавирусом.
"Нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", – подчеркнул Владимир Путин.
Напомним, на совещании Владимира Путина по коронавирусу план по поэтапной отмене карантина в России озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о трех этапах:
- Возможность заниматься спортом на улице
- Возможность прогулок на улице, начало работы образовательных организаций и точек торговли
- Открытие парков и скверов
Решения об отмене карантина из-за коронавируса будут принимать главы регионов, сказала глава Роспотребнадзора. "В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничения могут быть возобновлены", – предупредила она.
Популярные темы форума
Откуда у Малышевой дворец?
Люблю женщин в теле
Малышева графиня российская!
Слушайте, вы тут врачиху обсудили, а откуда у Петросянцев несметное богатство в виде шикарных квартир, машин, старинных картин и книг? Понятное дело артисты, но не до такой же степени.
Откуда у Малышевой дворец. Продолжение
Вонь
А вот если давление долго не падает, то шо? Корона?
обращение президента
У Анны Шафран сын от Соловьева Владимира? Похож как две капли воды
Хотели бы вернуть СССР?