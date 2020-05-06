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"Топтаться на месте бессмысленно": Путин об отмене карантина

Владимир Путин. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
Совещание Владимира Путина по коронавирусу дало ответ на вопрос о том, по какому сценарию будет проходить отмена карантина в России. Президент предупредил о том, что спешить в этом процессе нельзя, однако и затягивать тоже не слудет.
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"И вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте тоже бессмысленно. Нужно двигаться постепенно вперед", – дал Владимир Путин напутствие главам регионов.

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Он подчеркнул, что, несмотря на то, что принятие решений об отмене карантина в разных субъектах страны зависит от региональных глав, координация этого процесса со стороны правительства России. Владимир Путин напомнил, что значительные полномочия были выделены регионам для эффективной борьбы с коронавирусом.

"Нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, на совещании Владимира Путина по коронавирусу план по поэтапной отмене карантина в России озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о трех этапах:

  1. Возможность заниматься спортом на улице
  2. Возможность прогулок на улице, начало работы образовательных организаций и точек торговли
  3. Открытие парков и скверов

Решения об отмене карантина из-за коронавируса будут принимать главы регионов, сказала глава Роспотребнадзора. "В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничения могут быть возобновлены", – предупредила она.

Автор: 6 мая 2020, 17:05
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