"Топтаться на месте бессмысленно": Путин об отмене карантина

Совещание Владимира Путина по коронавирусу дало ответ на вопрос о том, по какому сценарию будет проходить отмена карантина в России. Президент предупредил о том, что спешить в этом процессе нельзя, однако и затягивать тоже не слудет.

"И вперед забегать нельзя, чтобы нас не отбросило назад, но и топтаться на месте тоже бессмысленно. Нужно двигаться постепенно вперед", – дал Владимир Путин напутствие главам регионов.

Он подчеркнул, что, несмотря на то, что принятие решений об отмене карантина в разных субъектах страны зависит от региональных глав, координация этого процесса со стороны правительства России. Владимир Путин напомнил, что значительные полномочия были выделены регионам для эффективной борьбы с коронавирусом.

"Нам нужно было подойти избирательно к тому, что происходит на территориях", – подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, на совещании Владимира Путина по коронавирусу план по поэтапной отмене карантина в России озвучила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Речь идет о трех этапах:

Возможность заниматься спортом на улице Возможность прогулок на улице, начало работы образовательных организаций и точек торговли Открытие парков и скверов

Решения об отмене карантина из-за коронавируса будут принимать главы регионов, сказала глава Роспотребнадзора. "В случае ухудшения эпидемиологической ситуации, ограничения могут быть возобновлены", – предупредила она.