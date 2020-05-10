Число жертв коронавируса в Москве резко выросло

За прошедшие сутки в Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом. Таким образом, число жертв инфекции увеличилось до 1068. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.
По последним данным, в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом. Большинство заболевших (104 189) находятся в Москве. Выздоровели 31 916 россиян.
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