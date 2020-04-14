Российских женщин предупредили об опасности длинных волос

Специалисты по общественному транспорту предостерегли российских женщин от ношения распущенных длинных волос в автобусах и поездах. На них может скапливаться инфекция, сообщает телеканал "Царьград".
Эксперты предложили собирать волосы в хвост или косу и обязательно мыть их по возвращению домой. Кроме того, россиянам рекомендовали избегать передвижения по густонаселенным пунктам в часы пик. Поездки лучше совершать рано утром, днем или поздно вечером, когда в транспорте меньше людей, передает РИА Новости.
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