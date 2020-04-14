В Москве оштрафовали 55 человек за нарушение карантина

В Москве оштрафовали 55 инфицированных, которые нарушили правила карантина. Об этом сообщил оперативный штаб по ситуации с коронавирусом.
Все нарушители были доставлены в обсервационные центры в Крылатском, Царицыно, Химках и Алтуфьево. Там пациенты будут находиться под наблюдением медиков.
Гражданам, у которых выявили легкую форму коронавируса, разрешено лечиться дома. При этом они подписывают согласие на строгий домашний карантин.
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