Ученые бьют тревогу: коронавирус мутировал

Ученые установили, что симптомы заражения коронавирусом COVID-2019 у больных начинают меняться. Исходя из этого, специалисты сделали вывод о том, что вирус мутировал и передается уже в третьем и четвертом поколениях, сообщает телеканал "Царьград".
Эксперты отметили, что смертоносная инфекция пытается "маскироваться" под обычный грипп. Сравнив симптомы зараженных в разное время пациентов они выяснили, что у тех, кто заболел недавно, стала реже проявляться мокрота. Другие признаки наличия вируса также стали менее выразительны. Кроме того, у некоторых носителей COVID-2019 они вовсе отсутствовали.
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