В Петербурге десятки человек проверяют на коронавирус

64 человека, которые приехали из стран, где зафиксирована вспышка коронавируса, наблюдают в Боткинской больнице. В городском комитете по здравоохранению сообщили, что госпитализированы люди с ОРВИ.
Граждане сдадут необходимые анализы для исключения инфицирования коронавирусом, пишет РИА Новости. Китай проинформировал ВОЗ о вспышке пневмонии неизвестной этиологии в конце декабря 2019 года, напоминает РИА ФАН.
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