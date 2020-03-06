В Ватикане зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом

В Ватикане зафиксировали первого заразившегося коронавирусом. Об этом сообщил итальянско-британский директор пресс-службы Святого престола Маттео Бруни.
Данные инфицированного не разглашаются. Работу в Ватикане временно остановили, передает телеканал "360".
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