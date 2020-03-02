Будет хуже: доктор Мясников призвал россиян отказаться от ряда лекарств

Знаменитый российский врач, кардиолог Александр Мясников считает, что россияне хранят в домашних аптечках много лишнего. Специалист считает, что некоторые из них могут не просто не помочь, но и навредить, сообщает телеканал "Царьград".
По словам Мясникова, в первую очередь нужно выбросить популярные лекарства от простуды в пакетиках: при легком течении болезни они не нужны, а при серьезной инфекции – бесполезны. Антибиотики и вовсе могут вызвать привыкание и передозировку, чреватую тяжелыми последствиями. Не стоит также тратить деньги на витамины в таблетках – все необходимые вещества можно получить из еды и солнца, передает РИА "ФАН".
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