У летевшего транзитом через Москву иностранца диагностировали коронавирус

У иностранного гражданина, летевшего из Ирана в КНР транзитом через российский аэропорт Шереметьево, обнаружили коронавирус. Об этом сообщило посольство России в Китае на официальном сайте.
Всех пассажиров, которые следовали одним рейсом с больным, доставили в специально оборудованную гостиницу для медицинского осмотра. Ни у одного из находившихся на борту россиян симптомов китайского заболевания не выявили, передает RT.
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