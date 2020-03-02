В Москве госпитализировали пациента с подозрением на коронавирус

В московской инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус. Он проходит комплекс диагностических мероприятий, сообщает штаб по контролю и мониторингу ситуации с китайским заболеванием.
Точный диагноз станет известен по результатам исследований. Согласно данным РИА ФАН, за последние недели на территории России у нескольких человек подозревали опасную инфекцию, но она ни у кого не подтвердилась.
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