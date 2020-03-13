СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом

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По данным СМИ, президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом. Первый тест анализов дал положительный результат.

Данную информацию распространили бразильские издания. Отмечается, что 13 марта наличие заболевания будет подтверждено или опровергнуто.

