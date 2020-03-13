СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом

По данным СМИ, президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом. Первый тест анализов дал положительный результат.
Данную информацию распространили бразильские издания. Отмечается, что 13 марта наличие заболевания будет подтверждено или опровергнуто.
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