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Здоровье

СМИ: президент Бразилии заразился коронавирусом

прочитано 251 раз

По данным СМИ, президент Бразилии Жаир Болсонару заболел коронавирусом. Первый тест анализов дал положительный результат.

Данную информацию распространили бразильские издания. Отмечается, что 13 марта наличие заболевания будет подтверждено или опровергнуто.

13 марта 2020, 17:23

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