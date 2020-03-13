Роспотребнадзор дал россиянам советы по улучшению сна

Специалисты Роспотребнадзора дали россиянам ряд рекомендаций по улучшению качества сна. Эксперты отметили, что для правильного ночного отдыха следует отказаться от вредных привычек, сообщает РИА ФАН.
В первую очередь не стоит есть острую, сладкую или тяжелую пищу позже, чем за четыре часа до отхода ко сну. Не менее важно не пить кофе вечером. Хорошо выспаться также помогут регулярные физические нагрузки, удобные кровать и постельное белье, а также приятная температура в помещении.
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