Откажитесь от мяса: ученые сделали важное открытие

Американские ученые установили, что употребление красного мяса, колбасы и птицы может оказать негативное влияние на здоровье. Люди, которые часто едят этот продукты, имеют больше шансов заполучить сердечно-сосудистые заболевания, передает "Царьград".
К такому выводу специалисты пришли в ходе масштабного исследования, в котором приняли участие около 30 тысяч жителей США. Ученые выяснили, что у человека, который употребляет две порции мяса в неделю, риск возникновения болезни увеличивается на 3–7%, сообщает ToDayNews Ufa.
Популярные темы форума
Три страны.
Курица или рыба?
Эликсир молодости найден или проще жуем....
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Не рано ли рожать в 16 лет?
Жизнь вечная в молодом теле.
Что случилось с дочкой Успенской?
Чиновника из Чувашии сняли ,он поблагодарил житлей
Вау! Крысиный год начался с "сюрпризов"!
Кто ваш любимый артист?