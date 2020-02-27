Вице-президент Ирана заразилась коронавирусом

Вице-президент Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар оказалась в числе зараженных коронавирусом граждан. Чиновница госпитализирована и находится под наблюдением врачей.
По данным "Царьграда", это уже не первый случай заражения COVID-2019 в иранском правительстве. Ранее стало известно о положительном тесте на коронавирус у заместителя министра здравоохранения Ирана Ираджа Харирчи, напоминает ТВ Центр.
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
В СССР всё было нормально!
Ваши сценарии развития истории Джигарханяна и узаконенной содержанки певца Казаченко Мартыновой
КТО ПОМНИТ БАБАЕВСКИЙ ШОКОЛАД? Продолжим интересную тему?
Кто помнит бабаевский шоколад? Какое было качество, какие обёртки для конфет и шоколада использовались?
Меня тошнит от стариков...
Шоколадки ,конфетки ассорти ,продолжение темы!
Началась Масленица. Кто как отмечает?
Реалист - кибер-рыцарь
Ими гордится страна. Кто самый красивый генерал в России?
Что могут разрешить браки в 14 лет?Сумашедшие ???Я думала ,что в школе до 21 года будут учить.