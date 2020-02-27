Минздрав Германии объявил о начале эпидемии коронавируса в стране

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан призвал власти готовиться к началу эпидемии коронавируса в стране. Политик указал на необходимость проработать план действий на случай экстренной ситуации, сообщает РИА ФАН.
В Германии зафиксировано 18 случаев заболевания COVID-19. Большинство зараженных проживают неподалеку от Кельна. В общей сложности инфекция поразила более 82 тысяч человек по всему миру. Скончались свыше 2,8 тысячи пациентов.
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