Возникновение инсульта связали с рационом

Международная группа кардиологов провела исследование пищевого поведения и его связи с возникновением инсульта. В течение восьми лет ученые наблюдали за показателями сотен тысяч людей из разных стран и выяснили, какие продукты снижают этот риск, сообщает телеканал "Царьград".

Эксперты установили, что в группе риска редко оказывались те, кто регулярно употреблял сыр, молоко и овощи. А при повышении потребления клетчатки на десять граммов в день шанс инсульта снижался на 23%. Не менее полезными оказались фрукты, йогурты и бобовые.



