Увеличившая грудь медсестра отравилась силиконовыми имплантами
Шейн сделала операцию по увеличению груди с помощью силиконовых имплантов, когда ей было 18 лет. Тогда девушка хотела поднять самооценку. Однако пожалеть о своем решении ей пришлось уже через три года.
Первые симптомы "отравления имплантами", как это назвала сама медсестра из города Брисбейн, появились во время беременности. К хронической усталости прибавились маститы, тревожность, мигрени, экзема, постоянная сухость во рту, боль в суставах, жар и пониженный уровень сахара в крови. Кожа австралийки пожелтела. Однако женщина все списывала на свое интересное положение.
Шейн с мужем с трудом удалось зачать второго ребенка. Беременность протекала с сильным токсикозом, а грудное вскармливание пришлось бросить через четыре месяца. Врачи ничем не могли ей помочь. "Симптомы навалились на меня, как цунами. Мое тело вопило о помощи. А я была наивной и не поняла этого", – рассказала австралийка.
Макдауэл решила сама изучить симптомы. Поработав в интернете, медсестра пришла к выводу, что все ее беды от имплантов. Шейн нашла тысячи женщин с увеличенной грудью, страдающих от тех же проблем. При этом врачи заявляют, что не знают о такой болезни, как отравление силиконовыми имплантами, – эта тема, по их словам, плохо изучена. Что же касается Шейн, то она импланты в конце концов удалила – и избавилась от большей части симптомов, пишет британская Daily Mail.
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