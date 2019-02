Порнозвезда Миа Халифа поменяла грудь после хоккейного матча с Овечкиным

Поход на матч плей-офф с участием Александра Овечкина в 2018 году окончился для порнозвезды травмой. Пущенная хоккеистом шайба попала ей прямо в грудь. Ничего серьезного не произошло, но повредился силиконовый имплант, пишет Sport24. Актриса даже не особо расстроилась: ведь ей достался ценный сувенир – шайба плей-офф НХЛ!

В результате "поломки" одна грудь стала ниже, и Халифа обратилась к хирургу. Четырехчасовая операция прошла успешно. Звезда фильмов для взрослых чувствует себя хорошо. Она надеется вскоре порадовать поклонников красотой новой груди.

Remember that playoff puck that injured my breast implant? I got it fixed today thanks to Dr. Calvert. YouTube video of my entire process coming soon. Right now I’m comfortably recovering and excited to see my new (evenely positioned) boobs & nips https://t.co/KP8Jk6fmPX pic.twitter.com/m7jPZv7s3i