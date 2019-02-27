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Спорт

Порнозвезда Миа Халифа поменяла грудь после хоккейного матча с Овечкиным

Александр Овечкин. Фото: www.globallookpress.com
Звезда фильмов для взрослых Миа Халифа заработала проблемы, сходив на матч с участием Александра Овечкина.  Модель ливанского происхождения перенесла операцию на груди – ей поменяли имплант. Она болела за любимую "Вашингтон Кэпиталз", когда в актрису попала шайба.
прочитано 188 раз

Поход на матч плей-офф с участием Александра Овечкина в 2018 году окончился для порнозвезды травмой. Пущенная хоккеистом шайба попала ей прямо в грудь. Ничего серьезного не произошло, но повредился силиконовый имплант, пишет Sport24. Актриса даже не особо расстроилась: ведь ей достался ценный сувенир – шайба плей-офф НХЛ!

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В результате "поломки" одна грудь стала ниже, и Халифа обратилась к хирургу. Четырехчасовая операция прошла успешно. Звезда фильмов для взрослых чувствует себя хорошо. Она надеется вскоре порадовать поклонников красотой новой груди.

Напомним, "Вашингтон Кэпиталз" – действующий обладатель Кубка Стэнли. 27 февраля команда Овечкина обыграла соперников из "Оттавы Сенаторс" со счетом 7:2 в домашнем матче. Отличились россияне – форварды столичной команды Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, а также защитник Дмитрий Орлов. Все заработали по два очка.

На днях бывший наставник российской национальной команды Вячеслав Быков назвал Овечкина "атомной электростанцией". По словам тренера, этот хоккеист еще долго не успокоится. Только когда спортсмен сам почувствует, что уже не в форме – и не захочет расстраивать болельщиков, приводит мнение Быкова об Овечкине "Спорт-Экспресс".

Автор: Андрей Евлампиев27 февраля 2019, 13:44
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